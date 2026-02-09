Под Купянском ликвидирован подполковник элитной «Альфы» СБУ Петренко

«Он координировал диверсионные и разведывательные операции, а также командовал группой БпЛА, наносящих удары по нашим территориям», — написал Рогов.
Ранее стало известно, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в состав которой входили иностранные наёмники.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Харькова поможет снизить риск обстрелов Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины. Он считает, что российским войскам нужно расширить зону безопасности до Балаклеи. Эксперт отметил, что Харьков второй по численности населения и уровню промышленного развития город после Киева. С его территории украинские войска запускают ракеты — расстояние до границы небольшое.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.