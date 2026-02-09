Ричмонд
Под Купянском ликвидирован подполковник элитной «Альфы» СБУ Петренко

Под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслан Петренко. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. В своём Telegram-канале он уточнил, что Петренко занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности.

Источник: Life.ru

«Он координировал диверсионные и разведывательные операции, а также командовал группой БпЛА, наносящих удары по нашим территориям», — написал Рогов.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в состав которой входили иностранные наёмники.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Харькова поможет снизить риск обстрелов Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины. Он считает, что российским войскам нужно расширить зону безопасности до Балаклеи. Эксперт отметил, что Харьков второй по численности населения и уровню промышленного развития город после Киева. С его территории украинские войска запускают ракеты — расстояние до границы небольшое.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

