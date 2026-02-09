Ричмонд
Зеленский сделал новое заявление об урегулировании конфликта на Украине

Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для Киева готовы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы.

«Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы киевского режима, на этой неделе пройдут «важные международные мероприятия в сфере обороны и безопасности».

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

