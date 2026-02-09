Ричмонд
Хегсет рассказал, сколько Трамп хочет потратить на оборону в 2027 году

Хегсет: Трамп объявил о цели в $1,5 трлн на оборону в 2027 году.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Глава министерства войны США Пит Хегсет предупредил, что оборонный бюджет на следующий год может достичь полутора триллионов долларов.

«Президент Дональд Трамп объявил о цели в 1,5 триллиона долларов на нашу национальную безопасность в 2027 году», — заявил Хегсет на кораблестроительном заводе в штате Мэн в рамках тура по военным производствам.

Шеф Пентагона пообещал разумно расходовать средства из казны. «Сообщение миру, конечно, в том, что мы будем тратить их разумно», — добавил Хегсет.

Министерство войны США: история, структура и причины возвращения названия
Министерство обороны США восстановило свое прежнее название и стало Министерством войны. По словам американского президента Дональда Трампа, власти давно думали о переименовании. Причинаы этого решения, а также об истории, структуре и здании американского военного министерства — в нашем материале.
