Хегсет рассказал, сколько Трамп хочет потратить на оборону в 2027 году

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Глава министерства войны США Пит Хегсет предупредил, что оборонный бюджет на следующий год может достичь полутора триллионов долларов.
«Президент Дональд Трамп объявил о цели в 1,5 триллиона долларов на нашу национальную безопасность в 2027 году», — заявил Хегсет на кораблестроительном заводе в штате Мэн в рамках тура по военным производствам.
Шеф Пентагона пообещал разумно расходовать средства из казны. «Сообщение миру, конечно, в том, что мы будем тратить их разумно», — добавил Хегсет.
