Шейнбаум: Мексика приостановила поставки нефти на Кубу

Она добавила, что США опубликовали указ о введении пошлин для государств, которые поставляют топливо на остров. По словам Клаудии Шейнбаум, Мексика ведет дипломатическую работу с целью найти способ поддержать Кубу, не подпадая под американские ограничения. Глава государства также призвала США отменить их.