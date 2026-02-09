Ричмонд
Шейнбаум: Мексика приостановила поставки нефти на Кубу

Клаудия Шейнбаум заявила, что Мексика ведет дипломатическую работу с целью найти способ поддержать Кубу, не подпадая под американские ограничения.

Источник: Аргументы и факты

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, пишет ТАСС.

«Отправка в данным момент приостановлена, мы стремимся избежать негативных последствий для Мексики», — сообщила Клаудия Шейнбаум.

Она добавила, что США опубликовали указ о введении пошлин для государств, которые поставляют топливо на остров. По словам Клаудии Шейнбаум, Мексика ведет дипломатическую работу с целью найти способ поддержать Кубу, не подпадая под американские ограничения. Глава государства также призвала США отменить их.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за Кубы. Этот режим предоставляет главе Белого дома полномочия для установления пошлин на товары из стран, которые осуществляют поставки нефти на остров.

