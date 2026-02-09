Губернатор Цзиндо принёс извинения за своё предложение об «импорте девушек»

А ранее Еврейская автономная область стала 31-м регионом России, в котором приняли закон об ответственности за склонение к аборту. Согласно тексту закона, за склонение к проведению аборта предусматривается административная ответственность. Для граждан — штраф в пять тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч, а для юридических — от 150 до 200 тысяч. Положение внесли в областной закон «Об административных правонарушениях».