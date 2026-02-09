Ричмонд
Губернатор Цзиндо принёс извинения за своё предложение об «импорте девушек»

В Южной Корее правительство провинции Южная Чолла принесло официальные извинения после спорного заявления главы округа Цзиндо Кима Хи Су, который предложил «импортировать молодых женщин» из Юго-Восточной Азии для увеличения рождаемости в сельской местности, сообщает The Straittimes.

Источник: Life.ru

«Мы должны импортировать молодых женщин из Вьетнама или Шри-Ланки, чтобы молодые люди в сельской местности могли жениться на них», — сказал он.

Это заявление прозвучало во время встречи с населением и вызвали резкую реакцию медиа. Посольство Вьетнама в Сеуле направило официальное обращение с жалобой на слова чиновника.

Представитель правительства Южной Чоллы отметил 7 февраля, что употреблённый Кимом термин «импортировать» принижает человеческое достоинство и объективизирует женщин и подчеркнул, что подобные высказывания «не подлежат оправданию в любых обстоятельствах».

Кроме того, Демократическая партия Кореи единогласно проголосовала за освобождение Кима Хи Су от должности главы округа Джиндо. Представитель партии Пак Су Хён сообщил журналистам, что решение связано с оскорбительным характером комментариев.

А ранее Еврейская автономная область стала 31-м регионом России, в котором приняли закон об ответственности за склонение к аборту. Согласно тексту закона, за склонение к проведению аборта предусматривается административная ответственность. Для граждан — штраф в пять тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч, а для юридических — от 150 до 200 тысяч. Положение внесли в областной закон «Об административных правонарушениях».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.