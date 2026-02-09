Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мир с помощью силы»: Хегсет раскритиковал армию США за отсутствие здравого смысла

Пит Хегсет пожаловался, что США не хватает здравого смысла.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства войны США Пит Хегсет выразил недовольство тем, что после смены администрации, в армии остались «чуваки в платьях»*, а здравый смысл стал редкостью. Об этом он заявил, обращаясь к сотрудникам кораблестроительного завода.

«Президент Дональд Трамп ожидает здравого смысла, который не так распространен в Вашингтоне», — сказал министр.

Хегсет подчеркнул, что нынешняя администрация занимается устранением препятствий и «мусора» в работе военного ведомства, чтобы обеспечить «мир с помощью силы». Он отметил, что «чуваки в платьях»* и борьба с изменением климата мешали армии при предыдущем руководстве.

Ранее Трамп заявлял, что Америка должна готовиться к «революции здравого смысла». Команда президента обещала американцам грандиозные перемены: закрытие границ для мигрантов, снижение налогов, повышение зарплат, отмену запрета на экспорт природного газа и прекращение гендерных* эксцессов.

*ЛГБТ — международное движение, признанное экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше