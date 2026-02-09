Глава Министерства войны США Пит Хегсет выразил недовольство тем, что после смены администрации, в армии остались «чуваки в платьях»*, а здравый смысл стал редкостью. Об этом он заявил, обращаясь к сотрудникам кораблестроительного завода.
«Президент Дональд Трамп ожидает здравого смысла, который не так распространен в Вашингтоне», — сказал министр.
Хегсет подчеркнул, что нынешняя администрация занимается устранением препятствий и «мусора» в работе военного ведомства, чтобы обеспечить «мир с помощью силы». Он отметил, что «чуваки в платьях»* и борьба с изменением климата мешали армии при предыдущем руководстве.
Ранее Трамп заявлял, что Америка должна готовиться к «революции здравого смысла». Команда президента обещала американцам грандиозные перемены: закрытие границ для мигрантов, снижение налогов, повышение зарплат, отмену запрета на экспорт природного газа и прекращение гендерных* эксцессов.
*ЛГБТ — международное движение, признанное экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.