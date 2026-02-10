Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала ситуацию с туристами на Кубе беспрецедентной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты на Кубе активно занимаются вопросами вывоза туристов на фоне острого дефицита авиационного топлива. По ее словам, кризисная ситуация создана на острове внешними силами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты на Кубе активно занимаются вопросами вывоза туристов на фоне острого дефицита авиационного топлива. По ее словам, кризисная ситуация создана на острове внешними силами.

Захарова также прокомментировала проблемы с репатриацией российских граждан.

— Ситуация на Кубе беспрецедентна под воздействием внешних сил. Одна из их задач — сеять панику, спровоцировать недовольство возникшими неудобствами, — приводит канал слова представителя МИД.

Она также подтвердила, что посольство России находится в постоянном контакте с кубинскими властями, авиакомпаниями и туроператорами для решения возникших сложностей, передает Telegram-канал «Кровавая барыня».

9 февраля власти Кубы предупредили международные авиакомпании о том, что на острове заканчивается авиационное топливо. По информации СМИ, дефицит топлива прежде всего затронет авиакомпании из США, Испании, Панамы и Мексики.

В связи с нехваткой топлива для воздушных судов на Кубе рейсы стали массово задерживать и отменять, а авиакомпания Conviasa объявила о прекращении полетов после 22 февраля. 6 февраля сообщалось, что рейсы из курортного Варадеро, где отдыхает большинство россиян, задерживают на 1−2 суток.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше