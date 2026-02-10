Захарова назвала ситуацию с туристами на Кубе беспрецедентной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты на Кубе активно занимаются вопросами вывоза туристов на фоне острого дефицита авиационного топлива. По ее словам, кризисная ситуация создана на острове внешними силами.
Захарова также прокомментировала проблемы с репатриацией российских граждан.
— Ситуация на Кубе беспрецедентна под воздействием внешних сил. Одна из их задач — сеять панику, спровоцировать недовольство возникшими неудобствами, — приводит канал слова представителя МИД.
Она также подтвердила, что посольство России находится в постоянном контакте с кубинскими властями, авиакомпаниями и туроператорами для решения возникших сложностей, передает Telegram-канал «Кровавая барыня».
9 февраля власти Кубы предупредили международные авиакомпании о том, что на острове заканчивается авиационное топливо. По информации СМИ, дефицит топлива прежде всего затронет авиакомпании из США, Испании, Панамы и Мексики.
В связи с нехваткой топлива для воздушных судов на Кубе рейсы стали массово задерживать и отменять, а авиакомпания Conviasa объявила о прекращении полетов после 22 февраля. 6 февраля сообщалось, что рейсы из курортного Варадеро, где отдыхает большинство россиян, задерживают на 1−2 суток.