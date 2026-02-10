Захарова назвала ситуацию с туристами на Кубе беспрецедентной

В связи с нехваткой топлива для воздушных судов на Кубе рейсы стали массово задерживать и отменять, а авиакомпания Conviasa объявила о прекращении полетов после 22 февраля. 6 февраля сообщалось, что рейсы из курортного Варадеро, где отдыхает большинство россиян, задерживают на 1−2 суток.