Новости СВО. Армия России штурмует Константиновку, поражение ВСУ у Гуляйполя, Европа возмущена охотой ТЦК на людей на Украине, 10 февраля

Оспорить слова Сийярто у украинских чиновников не получится. Действительно, кадры потасовок между мужчинами и сотрудниками ТЦК появляются каждый день. При этом количество жалоб на военкомов всё больше. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубенец сообщил, что граждане Украины в 2025 году оставили 6127 обращений по действиям ТЦК. В 2023 году их было 514, а в 2022-м всего 18.