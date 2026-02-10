Курская область, 10 февраля.
ВСУ продолжают терять позиции вблизи Курской области. Российская авиация по ним у Искрисковщины. Противник пытается наступать в Сумской области. У Мирополья и Варачина было несколько попыток, но все украинские штурмовики были уничтожены. Армия России смогла продвинуться в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.
За сутки ВСУ потеряли больше 90 человек, а также технику, в том числе станцию РЭР «Пластун».
Над Сумами заметили новинку от наших инженеров БПЛА. «Гербера» выпустила FPV-дрон. Таким образом, тылы в этом регионе не могут чувствовать себя спокойно. Авторы канала «Военная хроника» предположили, что «Гербера» в таком случае может использоваться в качестве ретранслятора.
Донецкая Народная Республика, 10 февраля.
Российские войска наступают на Константиновском направлении. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил, что штурмовые подразделения ВС РФ ведут бои в южных и юго-восточных кварталах Константиновки. Идёт зачистка района внутри железнодорожного вокзала. Одновременно с этим город охватывают с флангов.
— За пределами города западная «клешня» полуохвата продолжает увеличиваться: после освобождения посёлка Бересток наши штурмовые группы цепляются за окраины Ильиновки. Оба этих населённых пункта вплотную прилегают к городской застройке Константиновки. А также наши подразделения давят на Степановку. Освобождение Ильиновки и Степановки позволит нам полностью охватить Константиновку с запада, — описал обстановку Кукушкин.
Российские дроноводы сбивают БПЛА ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / mod_russia.
Бои в Запорожской области: ВСУ несут потери, ВС РФ уничтожают технику.
Различные источники утверждают, что украинские вооружённые формирования начали наступление на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Говорить о каких-то успехах у противника не приходится, а вот о потерях уже можно. В районе Зализничного бойцы группировки «Восток» уничтожили американский танк M1A1 Abrams. Вместе с машиной погиб и экипаж.
— Убитый «Абрамс» прибыл в зону СВО не откуда-нибудь, а аж из Австралии. Национальную принадлежность машины можно определить по характерным чёрно-зелёно-коричневым пятнам камуфляжа на орудии и надгусеничных полках. Это уже второй подтверждённый случай уничтожения австралийского танка в зоне боевых действий, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Военкор Тимофей Ермаков считает, что никакого наступления вообще нет. Он отмечает, что бои на участке, в том числе у Гуляйполя, где якобы ВСУ пытаются продвинуться, не прекращались.
— В целом по всей линии севернее города от Андреевки и Зализничного идут встречные бои разной степени интенсивности, — рассказал Ермаков.
Силовую мобилизацию украинцев заметили в Европе.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто раскритиковал мобилизацию украинцев. В своём заявлении он выразил мнение, что насильственный призыв должен быть прекращён.
— Украинцы не хотят умирать, однако мы ежедневно видим кадры насильственной мобилизации: нередко на улицах украинских городов происходит откровенная охота на людей. Многие украинские мужчины: дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки — в отчаянии пытаются покинуть Украину, чтобы избежать призыва, а вместе с ним — отправки на фронт и вероятной гибели, — заявил Сийярто.
Оспорить слова Сийярто у украинских чиновников не получится. Действительно, кадры потасовок между мужчинами и сотрудниками ТЦК появляются каждый день. При этом количество жалоб на военкомов всё больше. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубенец сообщил, что граждане Украины в 2025 году оставили 6127 обращений по действиям ТЦК. В 2023 году их было 514, а в 2022-м всего 18.