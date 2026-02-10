Ричмонд
Новости СВО. Армия России штурмует Константиновку, поражение ВСУ у Гуляйполя, Европа возмущена охотой ТЦК на людей на Украине, 10 февраля

Российские войска продвигаются в ДНР и Сумской области, Украина теряет технику в Запорожских степях, Венгрия отреагировала на действия украинских военкомов — дайджест Life.ru.

Курская область, 10 февраля.

ВСУ продолжают терять позиции вблизи Курской области. Российская авиация по ним у Искрисковщины. Противник пытается наступать в Сумской области. У Мирополья и Варачина было несколько попыток, но все украинские штурмовики были уничтожены. Армия России смогла продвинуться в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.

За сутки ВСУ потеряли больше 90 человек, а также технику, в том числе станцию РЭР «Пластун».

Над Сумами заметили новинку от наших инженеров БПЛА. «Гербера» выпустила FPV-дрон. Таким образом, тылы в этом регионе не могут чувствовать себя спокойно. Авторы канала «Военная хроника» предположили, что «Гербера» в таком случае может использоваться в качестве ретранслятора.

Донецкая Народная Республика, 10 февраля.

Российские войска наступают на Константиновском направлении. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил, что штурмовые подразделения ВС РФ ведут бои в южных и юго-восточных кварталах Константиновки. Идёт зачистка района внутри железнодорожного вокзала. Одновременно с этим город охватывают с флангов.

— За пределами города западная «клешня» полуохвата продолжает увеличиваться: после освобождения посёлка Бересток наши штурмовые группы цепляются за окраины Ильиновки. Оба этих населённых пункта вплотную прилегают к городской застройке Константиновки. А также наши подразделения давят на Степановку. Освобождение Ильиновки и Степановки позволит нам полностью охватить Константиновку с запада, — описал обстановку Кукушкин.

Российские дроноводы сбивают БПЛА ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / mod_russia.

Бои в Запорожской области: ВСУ несут потери, ВС РФ уничтожают технику.

Различные источники утверждают, что украинские вооружённые формирования начали наступление на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Говорить о каких-то успехах у противника не приходится, а вот о потерях уже можно. В районе Зализничного бойцы группировки «Восток» уничтожили американский танк M1A1 Abrams. Вместе с машиной погиб и экипаж.

— Убитый «Абрамс» прибыл в зону СВО не откуда-нибудь, а аж из Австралии. Национальную принадлежность машины можно определить по характерным чёрно-зелёно-коричневым пятнам камуфляжа на орудии и надгусеничных полках. Это уже второй подтверждённый случай уничтожения австралийского танка в зоне боевых действий, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Тимофей Ермаков считает, что никакого наступления вообще нет. Он отмечает, что бои на участке, в том числе у Гуляйполя, где якобы ВСУ пытаются продвинуться, не прекращались.

— В целом по всей линии севернее города от Андреевки и Зализничного идут встречные бои разной степени интенсивности, — рассказал Ермаков.

Силовую мобилизацию украинцев заметили в Европе.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто раскритиковал мобилизацию украинцев. В своём заявлении он выразил мнение, что насильственный призыв должен быть прекращён.

— Украинцы не хотят умирать, однако мы ежедневно видим кадры насильственной мобилизации: нередко на улицах украинских городов происходит откровенная охота на людей. Многие украинские мужчины: дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки — в отчаянии пытаются покинуть Украину, чтобы избежать призыва, а вместе с ним — отправки на фронт и вероятной гибели, — заявил Сийярто.

Оспорить слова Сийярто у украинских чиновников не получится. Действительно, кадры потасовок между мужчинами и сотрудниками ТЦК появляются каждый день. При этом количество жалоб на военкомов всё больше. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубенец сообщил, что граждане Украины в 2025 году оставили 6127 обращений по действиям ТЦК. В 2023 году их было 514, а в 2022-м всего 18.

