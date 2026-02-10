Politico: саммит лидеров США и КНР в Пекине пройдет в первую неделю апреля

На прошлой неделе Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Последняя встреча между главами государств произошла в октябре прошлого года в южнокорейском Пусане, куда они прибыли для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.