Politico: саммит лидеров США и КНР в Пекине пройдет в первую неделю апреля

Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что ожидает ответный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон к концу года.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай в первую неделю апреля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.

Три источника подтвердили изданию, что встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет в начале апреля в Пекине.

Ранее глава Трамп заявлял, что планирует посетить Китай в апреле 2026 года. Он также указывал, что ожидает ответный визит Си Цзиньпина в Вашингтон к концу года.

На прошлой неделе Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Последняя встреча между главами государств произошла в октябре прошлого года в южнокорейском Пусане, куда они прибыли для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

