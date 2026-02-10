Politico: саммит лидеров США и КНР в Пекине пройдет в первую неделю апреля

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай в первую неделю апреля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Politico.
Три источника подтвердили изданию, что встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет в начале апреля в Пекине.
Ранее глава Трамп заявлял, что планирует посетить Китай в апреле 2026 года. Он также указывал, что ожидает ответный визит Си Цзиньпина в Вашингтон к концу года.
На прошлой неделе Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Последняя встреча между главами государств произошла в октябре прошлого года в южнокорейском Пусане, куда они прибыли для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.