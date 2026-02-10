Лавров: Россия солидарна с народами Куба и Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с обращением по случаю Дня дипломатического работника. Он затронул ситуацию вокруг Кубы и Венесуэлы. Сергей Лавров вновь указал на солидарность РФ с народами государств. Он подчеркнул, что только сами кубинцы и венесуэльцы могут определять свою судьбу. Соответствующее обращение опубликовали в пресс-службе МИД РФ.
Российский министр сообщил, что Москва нацелена на налаживании равноправного международного сотрудничества. Оно должно быть основано на взаимном уважении.
«По-прежнему в фокусе внимания — противодействие любым неоколониальным практикам: от односторонних принудительных мер до военных интервенций. В этом контексте подтверждаем солидарность с народами Венесуэлы и Кубы», — подытожил Сергей Лавров.
Глава МИД также осудил санкции со стороны США. Вашингтон устраивает войну против танкеров, уточнил он. Индии и другим российским партнерам пытаются запретить покупать дешевые и доступные энергоносители, заключил глава ведомства.