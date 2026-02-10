Спецназ лицемерия: Как Епифанцев, Смоляков и другие хают Россию, но богатеют на ролях патриотов и героев

Мы сопереживаем им на киноэкранах, верим в слова их персонажей о чести и долге, любим — за преданность Родине и гордость за историю. Но, сами того не подозревая, мы становимся жертвами большого обмана. Как только камеры выключаются, эти звёзды российского шоубиза жадно хватают гонорар и тут же начинают обливать своих соотечественников и страну грязью. Перед вами — галерея актёров, которые, по мнению Life.ru, оказались не теми, за кого себя выдают.
Епифанцев: «Фашистское государство» платит за героя.
В 2026 году российские онлайн-кинотеатры порадовали зрителей новинкой — сериалом о работе легендарного спецназа «Альфа». Картина показывает непарадную изнанку борьбы с чумой XXI века — терроризмом. Безусловно, одно из самых боеспособных подразделений в мире заслуживает не одного десятка киноэкранизаций, но здесь, как говорится, есть один нюанс. Имя ему — Владимир Епифанцев в роли доблестного командира альфовцев.
Брутальный вид и крепкое телосложение делают своё дело — после запрещённого в России «Зелёного слоника» Епифанцеву хорошо давались роли силовиков-патриотов: там и офицер- «краповик», и агент Службы внешней разведки РФ, и полицейский, и следователь, и советский агент, и фронтовик, и кого только не было. Эту бочку мёда портит ложка горького дёгтя: актёр кажется одним из самых ярых ненавистников России. После начала СВО он назвал РФ «фашистским военным государством» и горделиво выписал себя из россиян.
Епифанцев — о России. Видео © Telegram / Поколение «ZOV».
«У нас на всё статьи! На грибы статьи! Нельзя грибы, всё самое хорошее у нас нельзя! У нас только можно убивать людей по команде. Мы живём в фашистском военном государстве», — признавался Епифанцев в радиоэфире после того, как Госдума законодательно запретила сбор полюбившихся артисту мухоморов.
Епифанцев — о своём непатриотизме. Видео © Telegram / Поколение «ZOV».
После дерзкой выходки на артиста ожидаемо обрушилась мощная волна критики. Только вот извиняться за такой плевок в Родину Епифанцев отказался. Вместо этого он вырядился в полицейскую форму и принялся оскорблять сограждан. Кинокрутыш оклеймил всех россиян дураками: дескать, называть себя жителем РФ — это абсурд.
В отличие от других артистов-русофобов, Епифанцев после начала СВО из страны не уехал. Но это ничуть не мешает ему оскорблять Родину и соотечественников, а попутно — зарабатывать на любви россиян к патриотическим фильмам.
Смоляков: для него Израиль ближе Донбасса.
Самый неожиданный герой подборки — Андрей Смоляков. Таланта народному артисту не занимать: будь то роль сурового тренера с отеческой хрипотцой в голосе или повидавшего всякое фронтовика на полях Великой Отечественной войны, — мощная харизма актёра легко завоёвывает доверие зрителя к его героям. Десятки кинопроектов прочно закрепили за звездой «Движения вверх» репутацию самого что ни на есть «своего человека», который уважает историю нашей страны и бережно воссоздаёт её в своих ролях. Если вы до сих пор такого мнения о Смолякове — спешим разочаровать.
Первые звоночки прозвенели ещё в 2014 году, когда актёр дал интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону*. Сначала он раскритиковал российское общество, в котором, по его словам, невозможно вырасти нормальным человеком. Затем нарёк всех сограждан злыднями: дескать, люди тут никогда не улыбаются и мечтают «убивать старушек» из-за занятых мест в метро. А на предложение журналиста объехать всю Россию он выдал следующее:
«В этой стране? Я не сумасшедший! От Барселоны до Мадрида — другое дело, люблю путешествовать. Часто езжу в Англию, где учатся дети жены Даши, которая является востребованным дизайнером. В Испании мы проводим отпуск».
Смоляков — о россиянах. Видео © YouTube / «В гостях у Дмитрия Гордона*».
Вспомним ещё один показательный скандал с участием артиста. В 2024 году он наотрез отказался записать видео в память о погибших жителях Белгорода и Донецка в рамках патриотического проекта. Но вот ролик в поддержку действий Израиля в Газе — пожалуйста! Тут наш любимый кинофронтовик не просто откликнулся, но и с удовольствием высказался о жертвах ХАМАСа. Компанию ему составили такие люди, как Андрей Макаревич***, Максим Галкин*** и десятки других релокантов-иноагентов.
«Я потрясена. Смоляков потрясающий актёр, Россией обласкан по самое не могу. Наотрез отказаться записать ролик в поддержку Белгорода и Донбасса — значит плюнуть в лицо этой России. Значит, израильские дети для Смолякова гораздо ближе», — отреагировала актриса и телеведущая Яна Поплавская.
Устюгов: стыдно за страну, но не за гонорар.
Честный и принципиальный оперативник Роман Шилов из «Ментовских войн» — таким большинство россиян знают актёра Александра Устюгова. Талантливый киномилиционер ловко разгадывает самые изощрённые преступные схемы жуликов и вызывает гордость за наших стражей правопорядка. Но не обольщайтесь: за пределами съёмочной площадки главный герой популярнейшего в России сериала — критик России.
В феврале 2022 года Устюгов осудил проведение СВО. На комментарии подписчиков Александр отвечал в грубой форме, не подбирая выражений. А позже артист ещё и оклеймил Россию полицейским государством, в котором за несогласными «приезжают автозаки».
Затем актёр так разгневался на «троллей и ботов» в комментариях, что разом ушёл из соцсетей. А спустя год он вдруг посетил детский лагерь «Дружных» под Петербургом, в котором находились школьники из Мариуполя. Тогда Устюгов заявил, что ему сложно представить, как ребята пережили ужас. Уточнять, кто именно устроил в Донбассе этот самый ужас, он почему-то не стал. Да и искренность сопереживания подросткам была поставлена поклонниками под сомнение. В Сети начали мелькать комментарии, что артист «быстро переобулся».
В отличие от многих артистов-единоверцев, звезда «Ментовских войн» Устюгов за границу не уехал. Высказав народу и властям своё «фи», вернулся на киноплощадку. После начала СВО он сделал упор на исторических картинах, сыграв Петра Столыпина, Иосифа Сталина, красноармейца, особиста и даже претендента на престол при князе Андрее Боголюбском. А недавно актёр тайно женился, но отпраздновать свадьбу он ожидаемо предпочёл за рубежом. Медовый месяц пара провела в Таиланде.
Смольянинов*: смылся, но его герои остались.
Этот список был бы неполным без упоминания Артура Смольянинова*, поскольку десятки патриотических фильмов с ним продолжают крутить на российском ТВ. Храбрый автоматчик из «9 роты», смекалистый штрафник из «Утомлённых солнцем», заботливый священник из фильма «Мария. Спасти Москву» и принципиальный пограничник из «На краю стою» много лет жил под маской патриота, лукавя с доверчивым отечественным зрителем. К счастью, после начала СВО иноагент смылся из страны и больше не притворяется «своим». В отличие от Епифанцева, Смолякова и Устюгова, что продолжают жить в РФ и зарабатывать на патриотических фильмах.
* Включён в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.
** Включён в реестр экстремистов и террористов.
*** Включён в реестр иноагентов.