«Не верю в цифру»: на Украине раскритиковали ВСУ за преувеличение потерь армии РФ

Экс-командир Кротевич не верит в цифру потерь армии России, которую называют ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Бывший командир батальона «Азов»* Богдан Кротевич раскритиковал Генштаб Вооруженных сил Украины за преувеличение потерь российской армии. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

Кротевич подчеркнул, что не верит в цифру потерь армии России, которую транслирует киевский режим. Он заявил, что она намного меньше.

Кротевич добавил, что опасно вводить себя в заблуждение, пытаясь подсчитать, когда у России якобы «закончатся люди».

Ранее KP.RU писал, что Россия сохраняет открытыми возможности для мирного урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Украина не проявляет готовности принимать необходимые решения. В связи с этим, Россия продолжит выполнение задач в рамках спецоперации, стремясь к разрешению коренных причин конфликта.

* — запрещенная в России террористическая организация.

