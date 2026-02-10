Бывший командир батальона «Азов»* Богдан Кротевич раскритиковал Генштаб Вооруженных сил Украины за преувеличение потерь российской армии. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ.
Кротевич подчеркнул, что не верит в цифру потерь армии России, которую транслирует киевский режим. Он заявил, что она намного меньше.
Кротевич добавил, что опасно вводить себя в заблуждение, пытаясь подсчитать, когда у России якобы «закончатся люди».
Ранее KP.RU писал, что Россия сохраняет открытыми возможности для мирного урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Украина не проявляет готовности принимать необходимые решения. В связи с этим, Россия продолжит выполнение задач в рамках спецоперации, стремясь к разрешению коренных причин конфликта.
* — запрещенная в России террористическая организация.