Ранее KP.RU писал, что Россия сохраняет открытыми возможности для мирного урегулирования. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Украина не проявляет готовности принимать необходимые решения. В связи с этим, Россия продолжит выполнение задач в рамках спецоперации, стремясь к разрешению коренных причин конфликта.