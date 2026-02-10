Ричмонд
Мария Захарова поздравила всех причастных с Днем дипломата

Захарова опубликовала поздравление ко Дню дипломата.

Источник: Комсомольская правда

В России 10 февраля отмечают День дипломата. В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала праздничный пост. Она поздравила «всех причастных» с этой датой. Официальный представитель МИД разместила соответствующую публикацию в Telegram-канале.

Мария Захарова также обратила внимание на видеообращение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава МИД напомнил, что история российской дипломатии насчитывает уже не одно столетие. Он добавил, что духовно-нравственные ориентиры страны при этом остаются «незыблемыми».

«Это, прежде всего, искренняя, деятельная, самоотверженная любовь к Отечеству, твёрдая приверженность идеалам правды и справедливости», — констатировал Сергей Лавров.

В обращении глава МИД также затронул ситуацию вокруг Кубы и Венесуэлы. Сергей Лавров вновь указал на солидарность РФ с народами государств.

