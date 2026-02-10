Ричмонд
«Мирный договор невозможен»: в МИД назвали ключевое условие России для урегулирования

Грушко: безопасность РФ должна стать ключевым элементом соглашения по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Гарантии безопасности для России должны стать основой для достижения окончательных договоренностей по Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России. Без него никакой мирный договор невозможен», — сказал дипломат.

Грушко добавил, что в заявлениях лидеров Евросоюза не упоминаются гарантии безопасности для России, что является важным препятствием для достижения мира.

Ранее KP.RU писал, что безопасность Украины невозможна без гарантий безопасности для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Киев не может решать свои вопросы безопасности за счет Москвы. Глава государства добавил, что безопасность Украины должна обеспечиваться без нарушения интересов других стран.

