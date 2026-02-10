«Мирный договор невозможен»: в МИД назвали ключевое условие России для урегулирования

Ранее KP.RU писал, что безопасность Украины невозможна без гарантий безопасности для России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Киев не может решать свои вопросы безопасности за счет Москвы. Глава государства добавил, что безопасность Украины должна обеспечиваться без нарушения интересов других стран.