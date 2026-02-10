Захарова рассказала, зачем Бербок избрали председателем ГА ООН

«Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 миллионов наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьим Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа — в прошлом», — сказала дипломат.