В Мэриленде при стрельбе в школе пострадал ученик

«Примерно в 14.15 (22.15 мск) сотрудники полиции округа Монтгомери и полиции города Роквилл были направлены в школу в связи с сообщением о стрельбе… Пострадавший ученик был найден с одним огнестрельным ранением и доставлен в местную больницу в стабильном состоянии», — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook*.