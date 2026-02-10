Односельчанин рассказал о пособнице покушения на генерала Алексеева

ХОРОШЕЕ (ЛНР), 10 фев — РИА Новости. Сообщница преступника, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева, Зинаида Серебрицкая, не была проукраинских взглядов, ее могли соблазнить деньгами, сообщил РИА Новости один из жителей села Хорошее в ЛНР.
Ранее жительница села Хорошее рассказала РИА Новости, что Серебрицкую в родном селе видели в 2024 году — там она продавала дом площадью 86 квадратных метров.
«Сейчас мало верится, что она такая. По взглядам она была — абы где-нибудь заработать денег. Не было у неё никаких супер-взглядов (проукраинских — ред.) вообще», — предположил местный житель.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Корба уже арестован. Установлены пособники преступления — граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину.