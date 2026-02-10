Односельчанин рассказал о пособнице покушения на генерала Алексеева

В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Корба уже арестован. Установлены пособники преступления — граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину.