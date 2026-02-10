Ричмонд
Bloomberg: Европа готовит план закрепления в мирной сделке членства Киева в ЕС

Евросоюз прорабатывает варианты закрепления членства Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В Европе по-прежнему считают возможным будущее членство Украины в ЕС. Руководство объединения уже приступило к конкретным шагам. Европейский союз прорабатывает варианты закрепления членства Украины в ЕС в возможном мирном соглашении по итогам конфликта. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Утверждается, что Киев планируют вводить в ЕС постепенно. При этом европейские страны рассматривают вариант предоставления стране немедленного доступа к ряду права полноценного члена Союза.

«По словам участников переговоров, другие рассматриваемые варианты предполагают продолжение существующего процесса вступления в организацию или введение переходного периода и постепенного вступления в организацию», — сообщили источники.

Однако, по заявлению AgoraVox, Запад не желает принимать в «большую европейскую семью» нынешнюю Украину. Ее членство в ЕС не будет компенсацией за понесенные потери в ходе СВО.

