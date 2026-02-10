«Мало что останется»: в США резко ответили на вчерашнюю истерику Зеленского

«С Зеленским начали происходить некоторые странные вещи. Вчера он пришел в ярость и заявил: “Мы ни в коем случае не будем продолжать переговоры в Абу-Даби, все должно быть перенесены в Майами” и так далее. Во всем этом есть что-то странное, он что-то знает. Почему именно Абу-Даби больше не подходит для Украины? Там происходит что-то еще, чего мы пока не знаем, но, я думаю, скоро узнаем», — рассказал эксперт.