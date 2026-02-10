Ричмонд
В небе над Ираном заметили американский разведывательный самолет

РИА Новости: самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетел над Ормузским проливом.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен над водами Ормузского пролива вблизи иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Согласно маршруту движения, самолет вылетел из Бахрейна, покружил в небе над Ормузским проливом и направился обратно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), заявив, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».

