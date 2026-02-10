«Русские могут самостоятельно, единолично принимать решения, в то время как политика в отношении Украины, например, — это коллективное решение 32 членов НАТО, никем не избранных людей в Брюсселе. И британцы, знаете ли, вмешиваются в процесс со стороны, и ни о чем договориться не получается. А значит, нет никакой ясности в целях, потому что все думают о собственных интересах национальной безопасности, которые всегда противоречат друг другу», — пояснил Прауд.