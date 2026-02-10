США передали Колумбии партию бронетранспортеров

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты прислали в Колумбию партию бронетранспортеров M1117 на фоне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Колумбии Густаво Петро, сообщило американское посольство в Боготе.
«В сопровождении командующего армией Колумбии, генерал-майора Ройера Гомеса Эрреры, временный поверенный в делах Джон Макнамара передал 11 бронемашин M1117, произведённых в США, для поддержки усилий армии борьбе против наркотеррористических организаций, которые наносят столь большой ущерб нашим народам», — говорится в сообщении посольства в соцсети X.
По информации посольства, с 2021 года Соединенные Штаты передали Колумбии 145 бронемашин на сумму более 117 миллионов долларов.
Встреча Трампа и Петро состоялась в Белом доме 3 февраля. Лидеры обеих стран договорились на встрече о ликвидации глав повстанческих наркогруппировок Колумбии.