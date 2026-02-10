США передали Колумбии партию бронетранспортеров

«В сопровождении командующего армией Колумбии, генерал-майора Ройера Гомеса Эрреры, временный поверенный в делах Джон Макнамара передал 11 бронемашин M1117, произведённых в США, для поддержки усилий армии борьбе против наркотеррористических организаций, которые наносят столь большой ущерб нашим народам», — говорится в сообщении посольства в соцсети X.