США передали Колумбии партию бронетранспортеров

Партия бронемашин США M1117 прибыла в Колумбию после встречи Трампа и Петро.

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты прислали в Колумбию партию бронетранспортеров M1117 на фоне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Колумбии Густаво Петро, сообщило американское посольство в Боготе.

«В сопровождении командующего армией Колумбии, генерал-майора Ройера Гомеса Эрреры, временный поверенный в делах Джон Макнамара передал 11 бронемашин M1117, произведённых в США, для поддержки усилий армии борьбе против наркотеррористических организаций, которые наносят столь большой ущерб нашим народам», — говорится в сообщении посольства в соцсети X.

По информации посольства, с 2021 года Соединенные Штаты передали Колумбии 145 бронемашин на сумму более 117 миллионов долларов.

Встреча Трампа и Петро состоялась в Белом доме 3 февраля. Лидеры обеих стран договорились на встрече о ликвидации глав повстанческих наркогруппировок Колумбии.

