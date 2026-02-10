Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевляне перекрыли дорогу из-за отключения света и отопления, пишут СМИ

Киевляне перекрыли улицу Черчилля и бульвар Рады из-за отключения света и тепла.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители Киева перекрыли дорогу в городе из-за длительного отключения электричества и отопления, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского адвоката Ростислава Кравеца.

«На улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной Рады в Киеве жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла», — говорится в сообщении.

По данным издания, в домах в этом месте второй день нет электричества, а отопления — уже неделю, поэтому температура в квартирах снизилась до шести-восьми градусов.

Массовые многочасовые отключения света начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.

Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.