Киевляне перекрыли дорогу из-за отключения света и отопления, пишут СМИ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители Киева перекрыли дорогу в городе из-за длительного отключения электричества и отопления, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского адвоката Ростислава Кравеца.
«На улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной Рады в Киеве жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла», — говорится в сообщении.
По данным издания, в домах в этом месте второй день нет электричества, а отопления — уже неделю, поэтому температура в квартирах снизилась до шести-восьми градусов.
Массовые многочасовые отключения света начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.