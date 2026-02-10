Грушко: ЕС до сих пор не ответил на предложение России о гарантии ненападения

Европейский Союз до сих пор не отреагировал на предложение России подписать документ о гарантии ненападения на Европу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».
«Этот элемент [реакция на предложение России] в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются “места у стола переговоров”, — отметил дипломат.
Грушко уточнил, что такая позиция исключает не только конструктивное, но и реальное участие в мирном процессе, не говоря уже о переговорах.
Ранее KP.RU писал, что Россия не планирует нападать на Европу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Москва готова дать решительный военный ответ, если это будет необходимо. По его словам, если Европа исполнит свои угрозы по подготовке к войне с Россией, то это перестанет быть спецоперацией с российской стороны.