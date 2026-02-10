Грушко: ЕС до сих пор не ответил на предложение России о гарантии ненападения

Ранее KP.RU писал, что Россия не планирует нападать на Европу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Москва готова дать решительный военный ответ, если это будет необходимо. По его словам, если Европа исполнит свои угрозы по подготовке к войне с Россией, то это перестанет быть спецоперацией с российской стороны.