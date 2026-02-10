Защита обжаловала арест Галицкой, покончившей с собой в ИВС

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Защита обжаловала арест покончившей жизнь самоубийством Алии Галицкой, подозреваемой в вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.
«Я обжаловал постановление суда об избрании меры пресечения, поскольку считаю его не просто необоснованным, а принятым с грубым и формальным нарушением требований уголовно-процессуального закона. В апелляционной жалобе мы ставим вопрос не только об отмене данного постановления, но и о вынесении частного представления с целью проведения дисциплинарной проверки в отношении судьи, принявшего это решение. Считаю недопустимым, когда судьбоносные для человека решения принимаются формально и без надлежащей правовой аргументации», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сама Галицкая причастность к совершению данного преступления отрицала. По словам адвоката, постановление суда« “уместилось на одном листе” и не содержит анализа доводов защиты, оценки альтернативных мер пресечения и мотивов, по которым была избрана именно изоляция.
В пятницу, 6 февраля, Истринский суд Подмосковья арестовал Галицкую по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого. Дело было возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).
В минувшее воскресенье стало известно, что женщина покончила жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания. Она оставила записку, в которой винит в случившемся Галицкого. СК РФ проводит проверку после обнаружения ее тела.
Ранее Галицкая подала иск в суд о разделе имущества к Галицкому. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика.
Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей.
Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, еще одна квартира в центре Москвы в клубном доме «Тургенев» на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе.
Очередное заседание назначено на 10 февраля, как ожидается, в связи со смертью истца, суд должен приостановить производство.
Галицкий был членом совета директоров «Альфа-банка», однако в 2022 году вышел из его состава.