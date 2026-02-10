Защита обжаловала арест Галицкой, покончившей с собой в ИВС

«Я обжаловал постановление суда об избрании меры пресечения, поскольку считаю его не просто необоснованным, а принятым с грубым и формальным нарушением требований уголовно-процессуального закона. В апелляционной жалобе мы ставим вопрос не только об отмене данного постановления, но и о вынесении частного представления с целью проведения дисциплинарной проверки в отношении судьи, принявшего это решение. Считаю недопустимым, когда судьбоносные для человека решения принимаются формально и без надлежащей правовой аргументации», — сказал собеседник агентства.