Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защита обжаловала арест Галицкой, покончившей с собой в ИВС

Защита обжаловала арест Галицкой, покончившей жизнь самоубийством в ИВС.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Защита обжаловала арест покончившей жизнь самоубийством Алии Галицкой, подозреваемой в вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.

«Я обжаловал постановление суда об избрании меры пресечения, поскольку считаю его не просто необоснованным, а принятым с грубым и формальным нарушением требований уголовно-процессуального закона. В апелляционной жалобе мы ставим вопрос не только об отмене данного постановления, но и о вынесении частного представления с целью проведения дисциплинарной проверки в отношении судьи, принявшего это решение. Считаю недопустимым, когда судьбоносные для человека решения принимаются формально и без надлежащей правовой аргументации», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сама Галицкая причастность к совершению данного преступления отрицала. По словам адвоката, постановление суда« “уместилось на одном листе” и не содержит анализа доводов защиты, оценки альтернативных мер пресечения и мотивов, по которым была избрана именно изоляция.

В пятницу, 6 февраля, Истринский суд Подмосковья арестовал Галицкую по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого. Дело было возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

В минувшее воскресенье стало известно, что женщина покончила жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания. Она оставила записку, в которой винит в случившемся Галицкого. СК РФ проводит проверку после обнаружения ее тела.

Ранее Галицкая подала иск в суд о разделе имущества к Галицкому. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика.

Кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, еще одна квартира в центре Москвы в клубном доме «Тургенев» на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке «Миллениум-парк» на Новорижском шоссе.

Очередное заседание назначено на 10 февраля, как ожидается, в связи со смертью истца, суд должен приостановить производство.

Галицкий был членом совета директоров «Альфа-банка», однако в 2022 году вышел из его состава.