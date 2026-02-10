Ричмонд
В Новороссийске объявили ракетную опасность

В Новороссийске объявили ракетную опасность, звучат сирены.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Новороссийске, работают сирены оповещения, сообщил глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал “Внимание всем”. Ракетная опасность», — написал Кравченко в Telegram-канале.

