Лавров отметил вклад дипломатов в СВО в их профессиональный праздник

Ранее бывший посол Италии в Москве Джорджо Стараче поделился деталями визита в Россию главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо в феврале 2022 года. По словам дипломата, тогда ещё молодой министр испытывал волнение перед встречей со своим опытным российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры состоялись 17 февраля 2022 года в здании российского внешнеполитического ведомства. Как вспоминает Стараче, в тот день в Москве стояла морозная погода и шёл снег. Итальянским гостям пришлось пробираться к месту встречи сквозь переменчивый ветер от своего посольства, расположенного в переулках между Арбатом и Пречистенкой.