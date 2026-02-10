Ричмонд
Лавров отметил вклад дипломатов в СВО в их профессиональный праздник

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в День дипломатического работника подчеркнул роль сотрудников внешнеполитического ведомства и подведомственных учреждений, которые принимают участие в специальной военной операции.

Источник: Life.ru

В видеообращении, опубликованном на сайте МИД РФ, министр заявил, что в ведомстве гордятся свершениями выдающихся предшественников.

«Чтим доблесть сотрудников Народного комиссариата иностранных дел (СССР. — Прим. Life.ru) которые в лихолетье Великой Отечественной войны встали на защиту Родины с оружием в руках. На их бессмертный подвиг держат равнение сотрудники МИД и наших подведомственных учреждений, которые участвуют в специальной военной операции», — сказал Лавров. Он добавил, что и другие сотрудники не остаются в стороне, помогая фронтовикам, их семьям и пострадавшим.

По словам министра, сегодня российская дипломатия делает всё необходимое для создания безопасных внешних условий для внутреннего развития страны и повышения качества жизни граждан.

«Наш последовательный и взвешенный внешнеполитический курс во многом задаёт вектор мировых трансформаций, содействуя становлению нового, многополярного миропорядка», — указал он.

Лавров также отметил, что история российской дипломатии насчитывает столетия и следует этапам укрепления государственности.

Ранее бывший посол Италии в Москве Джорджо Стараче поделился деталями визита в Россию главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо в феврале 2022 года. По словам дипломата, тогда ещё молодой министр испытывал волнение перед встречей со своим опытным российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры состоялись 17 февраля 2022 года в здании российского внешнеполитического ведомства. Как вспоминает Стараче, в тот день в Москве стояла морозная погода и шёл снег. Итальянским гостям пришлось пробираться к месту встречи сквозь переменчивый ветер от своего посольства, расположенного в переулках между Арбатом и Пречистенкой.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

