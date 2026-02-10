Поставки российской нефти в Индию снизились, сообщил посол

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев — РИА Новости. Поставки российской нефти в Индию снизились в декабре-январе до 1,2 миллиона баррелей в сутки, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов.
«Несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 миллиона баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии. С учетом существенных скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна», — сказал он.
«Исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры», — добавил Алипов.