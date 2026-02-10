Британский самолёт-разведчик замечен над Чёрным морем

По информации агентства, речь идёт о самолёте Boeing RC-135W Rivet Joint. Он вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, прошёл маршрут через территорию Европы и вышел к акватории Чёрного моря. Там самолёт некоторое время находился в воздухе, выполняя манёвры вблизи российского побережья, после чего взял курс на обратный путь.
«Согласно маршруту движения, самолёт покружил между Крымом и Сочи и затем направился обратно», — говорится в сообщении.
Ранее, в начале февраля, у побережья Крыма и в районе Сочи зафиксировали разведывательный самолёт Военно-морских сил США. Полёт выполнял противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon. Он вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла и прошёл маршрут через воздушное пространство Румынии. Затем самолёт направился над Чёрным морем вдоль крымского побережья в сторону Сочи. Не долетев около 200 километров до города, воздушное судно развернулось и тем же маршрутом вернулось на базу в Италии.
