Эндрю и Эпштейн тайно планировали открыть бизнес в Китае, пишут СМИ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю и скандально известный финансист Джеффри Эпштейн тайно планировали открыть совместный бизнес в Китае, пишет газета Telegraph со ссылкой на электронные письма в обнародованных файлах по делу Эпштейна.
«Эндрю Маунтбаттен-Виндзор и Джеффри Эпштейн тайно планировали запустить совместный бизнес в Китае спустя годы после того, как финансист был осужден за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», — говорится в материале издания.
Согласно электронным письмам, Эндрю планировал создать консалтинговую фирму в Пекине вместе с Эпштейном после его освобождения из тюрьмы. Деловые переговоры между ними, по-видимому, продолжались более пяти лет после освобождения Эпштейна, подчеркивает газета.
Отмечается, что данный факт опровергает утверждения Эндрю о том, что он якобы разорвал отношения с Эпштейном в 2010 году.
Кроме того, Telegraph пишет, что Эндрю в ходе своих поездок в Китай в качестве торгового представителя проводил деловые встречи в интересах данной инициативы.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на электронные письма из обнародованных файлов Эпштейна передавало, что Эндрю, по всей видимости, в 2010 году тайно пересылал финансисту британские правительственные документы о торговле, полученные им в качестве правительственного посланника. Глава антимонархической группы Republic Грэм Смит заявил, что оповестил полицию о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и разглашении государственной тайны.