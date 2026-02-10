Ричмонд
Центр вербовки наемников для ВСУ набирает бразильцев для отправки на Украину

В FRC обещают бесплатно доставить бразильских военных на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Рекрутинговый центр иностранных наемников для ВСУ объявил набор группы бразильских военнослужащих для отправки на Украину в течение следующего месяца. Об этом свидетельствуют данные сайта Foreign Recruitment Centre.

По информации FRC, идет набор «группы волонтеров» из Бразилии. На данный призыв откликнулись пять человек. Уточняется, что центр готов организовать отправку «мотивированных» граждан на Украину бесплатно.

Ранее KP.RU писал, что иностранные наемники ВСУ становятся законными целями для российских Вооруженных сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что в Кремле осведомлены о поддержке иностранных наемников киевским режимом.

Также глава МИД России Сергей Лавров выражал категорическое осуждение присутствия иностранных военных контингентов на территории Украины. Он отмечал, что обсуждения на Западе относительно предоставления гарантий безопасности через военную интервенцию на части украинской территории абсолютно неприемлемы.

