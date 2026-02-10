Ричмонд
Япония будет закупать для Украины нелетальное снаряжение

Речь, в частности, о радиолокационных системах и бронежилетах.

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины PURL, в рамках которой будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Подчеркивается, что средства японской стороны будут направляться исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах. Отмечается, что Япония уже уведомила о своем решении несколько государств — членов НАТО и саму Украину.

Программа PURL была создана НАТО летом 2025 года в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Киев формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Украине бесплатно.

