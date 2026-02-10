Ричмонд
Частный самолет совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия

Частный самолет врезался в машины при аварийной посадке в штате Джорджия.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Частный самолет совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия, врезавшись в несколько автомобилей, сообщает газета New York Post.

По данным издания, которое ссылается на местную полицию, одноместный самолет Beechcraft Bonanza G-36 совершил аварийную посадку в городе Гейнсвилл, в результате чего были повреждены как минимум две машины.

«Полиция Гейнсвилла сообщила только о легких ранениях, не уточняя, кто именно пострадал и при каких обстоятельствах», — пишет газета.

Причины экстренной посадки пока не известны.