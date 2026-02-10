ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Частный самолет совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия, врезавшись в несколько автомобилей, сообщает газета New York Post.
По данным издания, которое ссылается на местную полицию, одноместный самолет Beechcraft Bonanza G-36 совершил аварийную посадку в городе Гейнсвилл, в результате чего были повреждены как минимум две машины.
«Полиция Гейнсвилла сообщила только о легких ранениях, не уточняя, кто именно пострадал и при каких обстоятельствах», — пишет газета.
Причины экстренной посадки пока не известны.