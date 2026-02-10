Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о роли экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на посту председателя ГА ООН. Дипломат заявила, что ее избрали для стирания памяти народа о Великой Отечественной войне и нацистах. Мария Захарова порассуждала об этом в диалоге с KP.RU.