Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о роли экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на посту председателя ГА ООН. Дипломат заявила, что ее избрали для стирания памяти народа о Великой Отечественной войне и нацистах. Мария Захарова порассуждала об этом в диалоге с KP.RU.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что некоторым политикам стала мешать Победа СССР. Они решили переписывать историю на свой лад, добавила дипломат.
«Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое», — заключила Мария Захарова.
Она также обратила внимание на дело финансиста Джеффри Эпштейна. По словам дипломата, оно обнажило запредельный уровень мировой коррупции среди западных элит.