Боевики «Азова»* ушли при подходе ВС России под Константиновкой

ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Боевики признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ националистического подразделения «Азов»* отступили с позиций на константиновском направлении при подходе подразделений ВС РФ и заменили себя подразделениями территориальной обороны, рассказал РИА Новости командир батальона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Моздок».
По его словам, боевики ВСУ занимали позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, однако при начале активного продвижения российских подразделений националисты начали отходить в сторону Константиновки в ДНР.
«На Клебан-Быкском водохранилище “азовцы” стояли. Когда мы начали продвигаться, они начали отступать к Константиновке, а вместо себя пригнали подразделения теробороны. А они уже особо воевать не хотят», — рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в ходе дальнейших штурмовых действий нанесли боевикам ВСУ значительные потери.
«В ходе продвижения в районе водохранилища нами было уничтожено 38 (военных) противника. Там были и “азовцы”, и мобилизованные, и тероборона», — уточнил он.
* Организация признана террористической и запрещена в России.