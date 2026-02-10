Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев набирает иностранных наемников по объявлениям в интернете

РИА Новости: ВСУ набирают иностранных наемников на зарубежных сайтах.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинские подразделения, входящие в ГУР и ССО, набирают иностранных наемников по объявлениям на зарубежных рекрутинговых сайтах, выяснил корреспондент РИА Новости.

На одном из таких сайтов появились объявления о наборе иностранных наемников в диверсионное подразделение ГУР Украины и в 141-й центр ССО.

За участие в боевых действиях в составе ВСУ обещают платить от 850 до 3300 долларов (от 65 тысяч до 254 тысяч рублей). На обучение будущих наемников отводится только месяц.

«Условия: 850 долларов США за период обучения, 850−3,3 тысячи долларов США за выполнение заданий и приказов (в зависимости от места выполнения)… Месяц специальных тренировок и упражнений с профессиональными инструкторами», — говорится в объявлении об условиях оплаты и обучения наемников.

В опубликованных объявлениях можно отметить, что в одном из требований к кандидатам есть пункт «без боевого опыта».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше