Новый генеральный консул КНР приступил к работе во Владивостоке

Министр международных связей региона Константин Сидоренко и и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов провели с консулом рабочую встречу. Приморская сторона выразила надежду, что новый дипломат будет активно способствовать дальнейшему развитию и активизации сотрудничества между краем и Китаем, которое традиционно имеет большое экономическое и культурное значение для всего Дальнего Востока.