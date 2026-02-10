Новый генеральный консул КНР приступил к работе во Владивостоке

Во Владивосток прибыл новый генеральный консул Китайской Народной Республики господин У Дэминь. Дипломата в аэропорту лично встретили представители властей Приморского края и Министерства иностранных дел России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Министр международных связей региона Константин Сидоренко и и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов провели с консулом рабочую встречу. Приморская сторона выразила надежду, что новый дипломат будет активно способствовать дальнейшему развитию и активизации сотрудничества между краем и Китаем, которое традиционно имеет большое экономическое и культурное значение для всего Дальнего Востока.