Лавров рассказал о работе РФ над архитектурой равной безопасности в Европе

Москва продолжает работу над созданием равной и неделимой безопасности в Европе. РФ выступает за честное международное сотрудничество. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в обращении по случаю Дня дипломата.
Он оповестил, что РФ готова налаживать контакты с разными странами. Однако они должны основываться на принципах взаимопонимания и доверия.
«Особое значение в этой связи придаем заключению и реализации двусторонних договоренностей. В их числе — наши договоры о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Исламской Республикой Ираном», — уведомил Сергей Лавров.
Министр также напомнил о солидарности России с народами Кубы и Венесуэлы. Сергей Лавров подчеркнул, что только они сами могут определять свою судьбу.