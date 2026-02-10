США передали Колумбии 11 бронетранспортёров M1117 для борьбы с наркотеррористами

Ранее Южное командование ВВС США поразило в восточной части Тихого океана судно, предположительно используемое наркоторговцами. Как отмечает ведомство, разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В результате операции были ликвидированы два «наркотеррориста».