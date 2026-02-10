США передали Колумбии 11 бронетранспортёров M1117 для борьбы с наркотеррористами

«Эта помощь поддерживает операции по борьбе с наркотиками, обеспечивает жизненно важную защиту храбрых сыновей и дочерей Колумбии, проходящих военную службу, и напрямую способствует безопасности и процветанию США, Колумбии и региона», — говорится в сообщении.
Ранее Южное командование ВВС США поразило в восточной части Тихого океана судно, предположительно используемое наркоторговцами. Как отмечает ведомство, разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В результате операции были ликвидированы два «наркотеррориста».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.