США передали Колумбии 11 бронетранспортёров M1117 для борьбы с наркотеррористами

США передали Колумбии 11 бронетранспортёров M1117 для борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщает посольство Соединённых Штатов в Боготе. Временный поверенный в делах Джон Макнамара, сопровождаемый командующим армией Колумбии генерал-майором Ройером Гомесом Эррерой успешно доставил подарок.

Источник: Life.ru

«Эта помощь поддерживает операции по борьбе с наркотиками, обеспечивает жизненно важную защиту храбрых сыновей и дочерей Колумбии, проходящих военную службу, и напрямую способствует безопасности и процветанию США, Колумбии и региона», — говорится в сообщении.

Ранее Южное командование ВВС США поразило в восточной части Тихого океана судно, предположительно используемое наркоторговцами. Как отмечает ведомство, разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. В результате операции были ликвидированы два «наркотеррориста».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

