Более десятка солдат на учениях НАТО в Швеции вернулись домой с травмами

«Напряжение растёт в ледяной Арктике… Спустя несколько дней после начала недавних учений на севере Швеции более десятка солдат были отправлены домой с травмами из-за сильного холода, от фурункулов и волдырей до изменения цвета конечностей. Один европейский солдат был госпитализирован с риском потерять часть пальцев ног», — говорится в сообщении.