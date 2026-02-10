Ричмонд
Американский разведывательный самолёт замечен в небе над Ираном

Разведывательный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США замечен в небе над Ормузским проливом, в непосредственной близости от иранской границы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно информации о маршруте, самолёт вылетел из Бахрейна, совершил полёт над Ормузским проливом и затем направился обратно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отправке «огромной армады» в сторону Ирана, выразив надежду на начало переговоров и заключение сделки, предполагающей полный отказ от ядерного оружия. Он напомнил об ударах США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), отметив, что «следующая атака будет ещё хуже», и призвал предотвратить это.

Ранее сообщалось, что разведывательный самолёт Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил полёт над Чёрным морем. Он вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании, прошёл маршрут через территорию Европы и вышел к акватории Чёрного моря. Там самолёт некоторое время находился в воздухе, выполняя манёвры вблизи российского побережья, после чего взял курс на обратный путь.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

