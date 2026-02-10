Американский разведывательный самолёт замечен в небе над Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отправке «огромной армады» в сторону Ирана, выразив надежду на начало переговоров и заключение сделки, предполагающей полный отказ от ядерного оружия. Он напомнил об ударах США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), отметив, что «следующая атака будет ещё хуже», и призвал предотвратить это.