США опровергли вранье Зеленского: что опять наплел киевский главарь

По результатам Владимир Зеленский сообщил, что США нацелены на завершение конфликта на Украине к лету. По его словам, Вашингтон, вероятно, будет оказывать давление на Киев для достижения этой цели. Он утверждает, что такие сроки связаны с «внутренними вопросами», которые станут более актуальными для США в ближайшее время.