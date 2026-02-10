США опровергли вранье Зеленского: что опять наплел киевский главарь

Американская сторона опровергла утверждение киевского главаря Владимира Зеленского об установлении крайнего срока для заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Срок до июня был упомянут Зеленским. Я не думаю, что это что-то, что звучало со стороны США», — цитирует посла США при НАТО газета The Guardian.
Уитакер подчеркнул, что США в первую очередь стремятся к тому, чтобы обе стороны достигли согласия и подписали мирное соглашение. Дипломат выразил разочарование тем, что в Европе «много разговоров, но мало действий», и что союзники уделяют больше времени обсуждениям, чем реальному решению проблем.
Напомним, 4−5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Американский спецпосланник Стив Уиткофф отметил, что делегации договорились об обмене 314 пленными. Этот результат был достигнут благодаря продуктивным и детализированным мирным переговорам. Он уточнил, что впереди еще много работы.
По результатам Владимир Зеленский сообщил, что США нацелены на завершение конфликта на Украине к лету. По его словам, Вашингтон, вероятно, будет оказывать давление на Киев для достижения этой цели. Он утверждает, что такие сроки связаны с «внутренними вопросами», которые станут более актуальными для США в ближайшее время.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что трехсторонние консультации по урегулированию украинского конфликта, прошедшие в Абу-Даби, стали конструктивным и сложным процессом. Он отмечал, что все стороны намерены продолжать взаимодействие.
Песков уточнял, что на переговорах в Абу-Даби обсуждался вопрос о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркивал, что США должны занимать ответственную позицию в отношении ДСНВ.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что между Москвой и Вашингтоном существует договоренность о нераскрытии содержания переговоров, чтобы не навредить процессу достижения результатов. Он отмечал, что конфиденциальность является важным условием для поддержания конструктивного диалога.