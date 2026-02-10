«Сделать отношения снова великими»: посол Дарчиев рассказал о контактах между Россией и США

Российско-американские отношения — образец дипломатического искусства. Такое мнение высказал посол РФ в США Александр Дарчиев. Он выступил по случаю Дня дипломата. Посол напомнил, что история контактов Москвы и Вашингтона имеет богатую историю со взлетами и падениями.