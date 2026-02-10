Ричмонд
«Сделать отношения снова великими»: посол Дарчиев рассказал о контактах между Россией и США

Посол Дарчиев назвал отношения РФ и США образцом дипломатического искусства.

Источник: Комсомольская правда

Российско-американские отношения — образец дипломатического искусства. Такое мнение высказал посол РФ в США Александр Дарчиев. Он выступил по случаю Дня дипломата. Посол напомнил, что история контактов Москвы и Вашингтона имеет богатую историю со взлетами и падениями.

Александр Дарчиев подчеркнул, что отношения между странами могут снова «стать великими». Стороны в этом заинтересованы, добавил он.

«Российско-американские отношения… имеют долгую историю как взлетов, так и граничащих с невежеством падений, но никогда не прерывались», — сказал российский посол.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, глава Белого дома Дональд Трамп нацелен на серьезные отношения с Москвой. Он указал на отсутствие «внутренней русофобии» у президента США.

