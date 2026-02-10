Ричмонд
Посол России в США рассказал о поручении Путина и Трампа

Посол Дарчиев: Путин и Трамп хотят сделать отношения России и США снова великими.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президенты РФ и США поручили своим дипломатам сделать российско-американские отношения «снова великими», заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Ответственно заявляю, что российские и американские дипломаты служат своим странам очень профессионально и ставят дипломатию на первое место. Это позволяет преодолеть кризисы и сохранить здравый смысл, чтобы сделать российско-американские отношения снова великими. Наши президенты поручили нам именно это», — заявил Дарчиев на приеме по случаю Дня дипломатического работника.

