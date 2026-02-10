Союзники Стармера нашли причастного к призыву к его отставке

Как заявил изданию близкий к Стармеру неназванный парламентарий, «не нужно быть очень умным человеком, чтобы задаться вопросом, знал ли об этом Уэс» и подстрекал ли он Сарвара к этому шагу. При этом неназванный представитель Стритинга в беседе с газетой указал на то, что команда главы британского минздрава не просила Сарвара делать это и не согласовывала с ним этот шаг. Тем не менее, как пишет Financial Times со ссылкой на союзника британского премьера, среди некоторых членов кабмина нарастает гнев из-за предполагаемой нелояльности Стритинга.