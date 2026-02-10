Жители района Полины Осипенко встретились с министрами Хабаровского края

В Хабаровском крае в районе имени Полины Осипенко прошёл выездной приём граждан с участием краевых министров. Мероприятие стало подготовкой к рабочей поездке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, который посетит муниципалитет, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Организацию встречи обеспечило главное управление губернатора и правительства края по работе с обращениями и контрольными документами. Лично с жителями пообщались шесть руководителей ведомств: министр здравоохранения Станислав Мальцев, министр цифрового развития и связи Евгений Демин, министр транспорта и дорожного хозяйства Константин Кравцов, первый замминистра образования и науки Любовь Голубицкая, замминистра ЖКХ Станислав Кондаков и председатель комитета рыбного хозяйства Никита Король. По видеосвязи вопросы жителей разобрали министры строительства, соцзащиты и туризма.
Всего на приём записались 18 человек очно и трое — дистанционно. Больше всего обращений поступило к министру здравоохранения: жители подняли 10 тем. Среди них — работа физиокабинета, наличие маммографа, замена врача‑стоматолога на время декретного отпуска и льготное зубопротезирование.
Станислав Мальцев сообщил, что в районной больнице села имени Полины Осипенко уже есть физиокабинет, а к 7 апреля завершится обучение медицинской сестры по специальности «физиотерапия» — после этого специалист приступит к работе. Маммограф установлен и протестирован, подготовлен сотрудник для работы на оборудовании. Стоматологическую помощь пока оказывают врачи Комсомольской межрайонной больницы вахтовым методом; за льготным зубопротезированием также следует обращаться туда.
Жители затронули и другие важные темы: строительство детского сада в селе имени Полины Осипенко, качество электроснабжения в сёлах имени Полины Осипенко и Владимировка, состояние дороги до посёлка Бриакан, уровень сотовой связи и интернета. Часть вопросов разрешили на месте, по остальным граждане получат письменные ответы.
Завтра район с рабочей поездкой посетит губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин — он лично ознакомится с ситуацией, которая волнует местных жителей.