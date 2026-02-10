Жители района Полины Осипенко встретились с министрами Хабаровского края

Станислав Мальцев сообщил, что в районной больнице села имени Полины Осипенко уже есть физиокабинет, а к 7 апреля завершится обучение медицинской сестры по специальности «физиотерапия» — после этого специалист приступит к работе. Маммограф установлен и протестирован, подготовлен сотрудник для работы на оборудовании. Стоматологическую помощь пока оказывают врачи Комсомольской межрайонной больницы вахтовым методом; за льготным зубопротезированием также следует обращаться туда.