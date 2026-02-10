США готовят многолетний контракт на защиту от радиационных и ядерных угроз

Предполагается, что в рамках проекта будут проводиться доклинические исследования, испытания на животных, сбор образцов для выявления биомаркеров радиационных повреждений, а также клинические исследования первой фазы. При этом базовые исследования новых препаратов не предусмотрены — к разработке планируется привлекать решения, уже предложенные промышленностью, научными организациями и государственными структурами.