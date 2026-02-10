Ричмонд
США готовят многолетний контракт на защиту от радиационных и ядерных угроз

РИА Новости: США готовят контракт на защиту от радиационных и ядерных угроз.

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящий в структуру министерства здравоохранения США, готовится заключить многолетний контракт на разработку медицинских средств защиты от радиационных и ядерных угроз, следует из правительственных документов, которые изучило РИА Новости.

В материалах подчеркивается, что «воздействие ионизирующего излучения может вызывать как немедленные, так и долгосрочные повреждения нескольких органов», что «подчеркивает срочную необходимость разработки клинических инструментов и стратегий лечения многоорганных поражений и восстановления функций критически важных органов после облучения».

Отмечается, что власти намерены заключить контракт формата IDIQ (с неопределенным объемом поставок) для создания исследовательской инфраструктуры и разработки препаратов, предназначенных для смягчения последствий радиационного воздействия, включая острый лучевой синдром и отсроченные эффекты облучения.

Согласно документам, потенциальные угрозы могут включать атаки на ядерные объекты, применение радиологических устройств, а также размещение источников радиации в общественных местах, продуктах питания или воде.

Предполагается, что в рамках проекта будут проводиться доклинические исследования, испытания на животных, сбор образцов для выявления биомаркеров радиационных повреждений, а также клинические исследования первой фазы. При этом базовые исследования новых препаратов не предусмотрены — к разработке планируется привлекать решения, уже предложенные промышленностью, научными организациями и государственными структурами.

