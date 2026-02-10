Мишустин утвердил правила поддержки семей на Дальнем Востоке: итоги заседания

«В результате масштабной системной работы в этом федеральном округе удалось обеспечить опережающие темпы развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Что особенно важно — все меньше жителей стали переезжать в другие регионы», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Глава кабмина отметил позитивные тенденции: впервые за долгое время в ДФО приехало свыше 24 тысяч человек, а коэффициент рождаемости превысил среднероссийские показатели. Однако для закрепления успеха требуется системный подход, который и заложен в новой стратегии.
Документ предусматривает комплексные меры по всем направлениям. Семьям с детьми будут выплачивать дополнительный региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, продолжится строительство детских садов и создание групп продленного дня в школах.
В медицине планируется модернизация центров здоровья, женских консультаций, перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. Особое внимание уделят доступности медпомощи для жителей удаленных территорий.
Для молодежи разработан отдельный блок инициатив. В дальневосточных городах появятся филиалы ведущих российских и зарубежных вузов, создадут инфраструктуру для учебы и отдыха студентов и молодых ученых. Молодым специалистам, готовым переехать на Дальний Восток, будут выплачивать подъемные для обустройства и предоставлять арендное жилье. Студентам из других регионов предложат программы для получения трудового опыта в макрорегионе.
«Документ включает широкий комплекс мер, направленных на то, чтобы граждане жили в комфортных квартирах, домах, в благоустроенных городах, поселениях. С качественной медициной, образованием», — подчеркнул Мишустин.
Вице-премьер Юрий Трутнев доложил об инвестиционных успехах региона. «Мы подвели итоги 2025 года, и за этот год фактически вложено 1 трлн инвестиций на Дальнем Востоке. Это максимальные цифры за весь период работы», — сообщил он.
Стратегия также предусматривает поддержку жилищного строительства и льготных ипотечных программ, что должно создать условия для комфортного проживания и работы как местных жителей, так и тех, кто планирует переехать в регион. Конкретные меры разработает правительство и представит через три месяца.
Ранее сообщалось о том, что для дальневосточников открылась продажа субсидированных авиабилетов. Прочитать инструкцию о том, как оформить билеты на сайте, можно по ссылке.