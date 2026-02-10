Раскрыты детали налета на тыловой аэродром ВСУ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 фев — РИА Новости. Военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Донор» рассказал РИА Новости об атаке на аэродром ВСУ при помощи БПЛА дальнего действия в тылу противника.
В конце января в Минобороны заявили об атаке на украинский аэродром.
«Мы спланировали операцию по налету на аэродром противника, при помощи БПЛА дальнего действия был уничтожен ряд истребителей», — сказал «Донор».
По его словам, задачей расчёта являлось уничтожение целей в глубоком тылу противника.
«Противник различными способами пытается помешать нашей работе,.. но, несмотря на это, мы обходим все возможные ограничения», — добавил собеседник агентства.
Он пояснил, что благодаря адаптации технических средств российских БПЛА ведётся непрерывная работа по уничтожению целей в глубоком тылу ВСУ.
«У любого действия есть противодействие. Задачи продолжают выполняться. Мы адаптируемся быстрее, чем против нас успевают реагировать», — отметил «Донор».