Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе

На борту спутника «Скорпион» исследуют влияние космоса на живые организмы.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе, эксперимент пройдет на борту российского спутника «Скорпион», сообщила РИА Новости заведующая лабораторией наук о жизни Сеченовского Университета Екатерина Силина.

В вузе уточнили, что спутник «Скорпион», запущенный 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный, предназначен для комплексного исследования влияния космического пространства на живые организмы. Планируется, что эксперимент на орбите продлится не менее года.

«Выбранный мультидисциплинарный подход, основанный на одновременном и непрерывном измерении различных факторов космической среды, впервые позволит получить объективную информацию о возможности длительного выживания живых организмов в условиях открытого космоса», — сказала Силина.

Уточняется, что специалисты Сеченовского Университета участвуют в реализации биологического направления эксперимента. Они изучают воздействие космического излучения и других агрессивных факторов открытого космоса на живые клетки.

По словам Силиной, исследователи также оценят перспективы применения наночастиц соединений редкоземельных металлов для биологической защиты при длительных космических полетах.

Исследования по изучению эффективности соединений редкоземельных металлов проводятся в рамках программы «Приоритет-2030».

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше