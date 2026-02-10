МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе, эксперимент пройдет на борту российского спутника «Скорпион», сообщила РИА Новости заведующая лабораторией наук о жизни Сеченовского Университета Екатерина Силина.
В вузе уточнили, что спутник «Скорпион», запущенный 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный, предназначен для комплексного исследования влияния космического пространства на живые организмы. Планируется, что эксперимент на орбите продлится не менее года.
«Выбранный мультидисциплинарный подход, основанный на одновременном и непрерывном измерении различных факторов космической среды, впервые позволит получить объективную информацию о возможности длительного выживания живых организмов в условиях открытого космоса», — сказала Силина.
Уточняется, что специалисты Сеченовского Университета участвуют в реализации биологического направления эксперимента. Они изучают воздействие космического излучения и других агрессивных факторов открытого космоса на живые клетки.
По словам Силиной, исследователи также оценят перспективы применения наночастиц соединений редкоземельных металлов для биологической защиты при длительных космических полетах.
Исследования по изучению эффективности соединений редкоземельных металлов проводятся в рамках программы «Приоритет-2030».